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У Міносвіти розповіли, як
зміниться зарплата вчителів

У Міносвіти розповіли, як зміниться зарплата вчителів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 13:53

У Міносвіти розповіли, як зміниться зарплата вчителів

Пропонуємо до обговорення:
В оплаті праці молодих і досвідчених вчителів потрібно відходити від єдиної тарифної сітки.

Дивися повний текст У Міносвіти розповіли, як зміниться зарплата вчителів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 13:53

Так, непонятно, а где 4000$. Ну, чтобы простой учитель жил как президент?
Amid
 
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