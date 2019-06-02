В оплаті праці молодих і досвідчених вчителів потрібно відходити від єдиної тарифної сітки.
Дивися повний текст У Міносвіти розповіли, як зміниться зарплата вчителів.
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Додано: Вів 04 чер, 2019 13:53
У Міносвіти розповіли, як зміниться зарплата вчителів
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Дивися повний текст У Міносвіти розповіли, як зміниться зарплата вчителів.
Додано: Вів 04 чер, 2019 13:53
Так, непонятно, а где 4000$. Ну, чтобы простой учитель жил как президент?
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