Уряд Чехії подвоїв річні квоти прийому трудових ресурсів з України.
Дивися повний текст Чехія подвоїла квоту на робочі візи для українців.
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Додано: Вів 04 чер, 2019 14:01
Чехія подвоїла квоту на робочі візи для українців
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Дивися повний текст Чехія подвоїла квоту на робочі візи для українців.
Додано: Вів 04 чер, 2019 14:02
Чем "лучше" условия тем меньше людей останется в этой стране, всё просто
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