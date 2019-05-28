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Чехія подвоїла квоту на
робочі візи для українців

Чехія подвоїла квоту на робочі візи для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 14:01

Чехія подвоїла квоту на робочі візи для українців

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Чехії подвоїв річні квоти прийому трудових ресурсів з України.

Дивися повний текст Чехія подвоїла квоту на робочі візи для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 14:02

Чем "лучше" условия тем меньше людей останется в этой стране, всё просто
cia
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