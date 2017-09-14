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Скільки коштуватиме помилка у
платіжці на сплату податків

Скільки коштуватиме помилка у платіжці на сплату податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 14:47

Скільки коштуватиме помилка у платіжці на сплату податків

Пропонуємо до обговорення:
За непогашення платником податків у встановлені терміни платник податків несе відповідальність.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 14:47

Умеют написать так что нефига не понятно.
Если на кассе сидит косоглазый кассир, кому платить штрафы?
Ой, я ошиблась - не катит.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 14:51

Ну и из собственной практики. Заплатил налогов (тогда еще по 200 грн в месяц) на перед за квартал или за полгода, уже не помню. И знаю ято у меня по так5ой то месяц все уплочено. А налоговая поменяла счета и то что я оплатил не зашло как оплата(месяц засчитали а все остальное нет) и наказала меня за несвоевременную уплату штрафом. Получается заплатил на пред, чем сделал добро государству. И заплатил штраф, потому что добро наказуемо.
p_a_l
 
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