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Рада планує збільшити штрафи
за відмову пільговикам у...

Рада планує збільшити штрафи за відмову пільговикам у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 14:53

Рада планує збільшити штрафи за відмову пільговикам у...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення підтримав 231 народний депутат.

Дивися повний текст Рада планує збільшити штрафи за відмову пільговикам у проїзді.
R2
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А государство выплачивает водителям за этих льготников?
А Киевпастрансу? А почему одним учитывается а другим нет?
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Какая забота
cia
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