Відповідне рішення підтримав 231 народний депутат.
Дивися повний текст Рада планує збільшити штрафи за відмову пільговикам у проїзді.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 чер, 2019 14:53
Рада планує збільшити штрафи за відмову пільговикам у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада планує збільшити штрафи за відмову пільговикам у проїзді.
Додано: Вів 04 чер, 2019 14:53
А государство выплачивает водителям за этих льготников?
А Киевпастрансу? А почему одним учитывается а другим нет?
|