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Акції Facebook, Google і
Amazon обвалилися через...

Акції Facebook, Google і Amazon обвалилися через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 15:24

Акції Facebook, Google і Amazon обвалилися через...

Пропонуємо до обговорення:
Акції найбільших американських компаній обвалилися після появи інформації про розслідування Міністерства юстиції США. Про це пише видання The Bell.

Дивися повний текст Акції Facebook, Google і Amazon обвалилися через антимонопольну перевірку.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 15:24

Давно бы и в украине пора проверить эти facebook и прочие.
Да и ДТЕК который цены поднимает чуть ли не каждый месяц
blueiceua
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