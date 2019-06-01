Акції найбільших американських компаній обвалилися після появи інформації про розслідування Міністерства юстиції США. Про це пише видання The Bell.
Дивися повний текст Акції Facebook, Google і Amazon обвалилися через антимонопольну перевірку.
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Додано: Вів 04 чер, 2019 15:24
Акції Facebook, Google і Amazon обвалилися через...
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Дивися повний текст Акції Facebook, Google і Amazon обвалилися через антимонопольну перевірку.
Додано: Вів 04 чер, 2019 15:24
Давно бы и в украине пора проверить эти facebook и прочие.
Да и ДТЕК который цены поднимает чуть ли не каждый месяц
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