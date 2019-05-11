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Незаконне збагачення каратиметься
на термін до 12 років...

Незаконне збагачення каратиметься на термін до 12 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 17:11

Незаконне збагачення каратиметься на термін до 12 років...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка під час брифінгу.

Дивися повний текст Незаконне збагачення каратиметься на термін до 12 років – АПУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 17:11

"12 необлагаемых минимумов – это на сегодня составляет около 11,5 млн грн" Логично. Для хороших людей до ляма гривен налоги можно не платить. Для остальных пора начинать платить за посылку дороже 100 евро потому, что продолжать разрешать до 150 евро - это по нынешним временам слишком жирно.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 17:20

Re: Незаконне збагачення каратиметься на термін до 12 років.

moveton написав:"12 необлагаемых минимумов – это на сегодня составляет около 11,5 млн грн" Логично. Для хороших людей до ляма гривен налоги можно не платить. Для остальных пора начинать платить за посылку дороже 100 евро потому, что продолжать разрешать до 150 евро - это по нынешним временам слишком жирно.


Меньше 11.5 миллионов грн предполагается просто конфискация имущества.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 17:26

freeze, дык, ради бога. Это не отменяет того, что не облагаемый (обычно в таком словосочетании предполагается, что налогами) минимум обогащения - это 11,5 млн грн / 12 = почти лям гривен. Вот если больше, тогда каких-то налогов придётся заплатить, чтобы обогащение стало законным.
moveton
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