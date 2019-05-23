|
|
Німеччина планує включити «Північний потік-2» до своєї...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 чер, 2019 18:15
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89148
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 04 чер, 2019 18:15
Ещё под года назад порох распинался,что европейские партнеры во главе с меркель выступают против северного потока 2.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1694
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 417 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор