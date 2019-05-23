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Німеччина планує включити
«Північний потік-2» до своєї...

Німеччина планує включити «Північний потік-2» до своєї...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 18:15

Німеччина планує включити «Північний потік-2» до своєї...

R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 18:15

Ещё под года назад порох распинался,что европейские партнеры во главе с меркель выступают против северного потока 2.
sena_2008atp
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