При розрахунку комунальних платежів постачальники орієнтуються на ціну газу.
Дивися повний текст Від чого залежить вартість комунальних послуг.
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Додано: Вів 04 чер, 2019 18:28
Від чого залежить вартість комунальних послуг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від чого залежить вартість комунальних послуг.
Додано: Вів 04 чер, 2019 18:28
Самое главное,от чего зависит стоимость коомунальных услуг в Украине-это от желания украсть,то есть от коррупции.
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