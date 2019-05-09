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Від чого залежить вартість
комунальних послуг

Від чого залежить вартість комунальних послуг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 18:28

Від чого залежить вартість комунальних послуг

Пропонуємо до обговорення:
При розрахунку комунальних платежів постачальники орієнтуються на ціну газу.

Дивися повний текст Від чого залежить вартість комунальних послуг.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 18:28

Самое главное,от чего зависит стоимость коомунальных услуг в Украине-это от желания украсть,то есть от коррупции.
Scotch
 
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