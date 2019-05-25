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Пенсійний фонд України розпочав
фінансування виплат у...

Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 18:30

Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат у...

Пропонуємо до обговорення:
На пенсійні виплати спрямовано 1 018,1 млн грн, на житлові субсидії – 3,2 млн грн.

Дивися повний текст Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат у червні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 18:30

Нужно оперировать понятиями не средняя пенсия,а минимальная пенсия,которая составляет около 1600 гривен.Вот это жесть.
Scotch
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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