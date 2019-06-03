Відповідну апеляцію РФ подала 27 травня.
Дивися повний текст РФ оскаржила рішення міжнародного арбітражу щодо компенсації втрачених у Криму активів.
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Додано: Вів 04 чер, 2019 20:02
РФ оскаржила рішення міжнародного арбітражу щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст РФ оскаржила рішення міжнародного арбітражу щодо компенсації втрачених у Криму активів.
Додано: Вів 04 чер, 2019 20:03
Ушлепки ... Хозяйничают на территории чужого государства- ещё аппеляции подают. То ли ещё будет. По возврату полуострова Украине де-факто придется ещё много заплатить.
Додано: Вів 04 чер, 2019 21:07
"Кроме этого, в РФ заявили, что инвестиции истцов... «были приобретены незаконным образом, в том числе через ... захват и незаконную приватизацию"
Вообще то, согласно и украинского, и международного права у рф все активы в Крыму ею "были приобретены незаконным образом, в том числе через ... захват".
"В стране Зазеркалье с развитой системой права" у юристов из РФ
Додано: Вів 04 чер, 2019 21:35
Re: РФ оскаржила рішення міжнародного арбітражу щодо...
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