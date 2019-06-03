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РФ оскаржила рішення
міжнародного арбітражу щодо...

РФ оскаржила рішення міжнародного арбітражу щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 20:02

РФ оскаржила рішення міжнародного арбітражу щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідну апеляцію РФ подала 27 травня.

Дивися повний текст РФ оскаржила рішення міжнародного арбітражу щодо компенсації втрачених у Криму активів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 20:03

Ушлепки ... Хозяйничают на территории чужого государства- ещё аппеляции подают. То ли ещё будет. По возврату полуострова Украине де-факто придется ещё много заплатить.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 21:07

"Кроме этого, в РФ заявили, что инвестиции истцов... «были приобретены незаконным образом, в том числе через ... захват и незаконную приватизацию"

:roll:
Вообще то, согласно и украинского, и международного права у рф все активы в Крыму ею "были приобретены незаконным образом, в том числе через ... захват".

"В стране Зазеркалье с развитой системой права" у юристов из РФ :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 21:35

Re: РФ оскаржила рішення міжнародного арбітражу щодо...

  SMOKE написав:Ушлепки
согласен, но это война. Она не только там где стреляют.
Джон
 
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