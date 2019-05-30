Мобільний оператор Київстар збирається запатентувати торговельну марку "Якісний 4G вже в метро".
Дивися повний текст У метро хочуть зробити 4G.
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Додано: Вів 04 чер, 2019 21:27
У метро хочуть зробити 4G
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Дивися повний текст У метро хочуть зробити 4G.
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