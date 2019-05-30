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У метро хочуть зробити 4G

У метро хочуть зробити 4G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 21:27

У метро хочуть зробити 4G

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор Київстар збирається запатентувати торговельну марку "Якісний 4G вже в метро".

Дивися повний текст У метро хочуть зробити 4G.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 21:28

Киевстар, а можно хоть 3г в РЕАЛЕ в метро?
arheops
 
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