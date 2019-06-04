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Відсоток на залишок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 чер, 2019 22:12
Дізнався, що відсоток на залишок по карті Універсальна йде не на поточний рахунок, а на Бонус-Плюс. Не скажу, щоб зрадів. А як зараз в інших банках?
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coon
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Додано: Вів 04 чер, 2019 22:34
coon в інших банках немає бонус-плюс.
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casper12
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