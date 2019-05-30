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Власник BitTorrent купив
обід з Баффеттом за $4,5 млн

Власник BitTorrent купив обід з Баффеттом за $4,5 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 22:53

Власник BitTorrent купив обід з Баффеттом за $4,5 млн

Пропонуємо до обговорення:
Його ставка в 4,57 мільйона доларів виявилася рекордною за весь час проведення торгів.

Дивися повний текст Власник BitTorrent купив обід з Баффеттом за $4,5 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 22:53

А с миру по нитке собирают на операции для детей. ур**. И Баффетт и этот наворовавший на торрентах.
p_a_l
 
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