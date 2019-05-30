Його ставка в 4,57 мільйона доларів виявилася рекордною за весь час проведення торгів.
Дивися повний текст Власник BitTorrent купив обід з Баффеттом за $4,5 млн.
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Додано: Вів 04 чер, 2019 22:53
Власник BitTorrent купив обід з Баффеттом за $4,5 млн
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Дивися повний текст Власник BitTorrent купив обід з Баффеттом за $4,5 млн.
Додано: Вів 04 чер, 2019 22:53
А с миру по нитке собирают на операции для детей. ур**. И Баффетт и этот наворовавший на торрентах.
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