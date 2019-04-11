RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Австрії вирішили проблему
розряджених електромобілів

В Австрії вирішили проблему розряджених електромобілів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 07:19

В Австрії вирішили проблему розряджених електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
В Австрії придумали рішення проблеми розряджених електромобілів.

Дивися повний текст В Австрії вирішили проблему розряджених електромобілів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89151
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 07:19

судячи з фото

А на фото якийсь рендер якогось авто на гіпертрофованій стаціонарній зарядці.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2037
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ПолеКуру і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо 10 доступних електромобілів цього року 1, 2, 3
R2 » Сер 22 тра, 2019 08:12
22 1032
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 тра, 2019 22:07
Джон
Омелян: Україна може обігнати Захід в галузі електромобілів 1, 2
R2 » П'ят 12 кві, 2019 13:20
11 960
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 кві, 2019 12:23
blueiceua
Зарплатні борги: знайшли спосіб, як вирішити проблему
R2 » Сер 10 кві, 2019 21:03
2 453
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2019 08:09
ASOT

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71736)
05.06.2019 09:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.