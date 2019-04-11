В Австрії придумали рішення проблеми розряджених електромобілів.
Дивися повний текст В Австрії вирішили проблему розряджених електромобілів.
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Додано: Сер 05 чер, 2019 07:19
В Австрії вирішили проблему розряджених електромобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Австрії вирішили проблему розряджених електромобілів.
Додано: Сер 05 чер, 2019 07:19
А на фото якийсь рендер якогось авто на гіпертрофованій стаціонарній зарядці.
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