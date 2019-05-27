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У Києві найбільший обсяг
заборгованості населення за...

У Києві найбільший обсяг заборгованості населення за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 08:04

У Києві найбільший обсяг заборгованості населення за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у Мінрегіоні.

Дивися повний текст У Києві найбільший обсяг заборгованості населення за комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 08:04

так в Киеве же больше всего средняя зарплата. Как так вышло?
alex2013a90
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