|
|
У Києві найбільший обсяг заборгованості населення за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 чер, 2019 08:04
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у Мінрегіоні.
Дивися повний текст У Києві найбільший обсяг заборгованості населення за комуналку
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89151
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 05 чер, 2019 08:04
так в Киеве же больше всего средняя зарплата. Как так вышло?
-
alex2013a90
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 19.04.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|45
|
Чет 30 тра, 2019 11:05
lbuda
|
|9
|373
|
Сер 29 тра, 2019 10:50
PSL
|
|5
|197
|
Вів 28 тра, 2019 17:20
Forum