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У ДТЕК Енерго інвестиції у
виробництво зросли на 35%

У ДТЕК Енерго інвестиції у виробництво зросли на 35%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 08:24

У ДТЕК Енерго інвестиції у виробництво зросли на 35%

Пропонуємо до обговорення:
ДТЕК Енерго в першому кварталі 2019 року наростив інвестиції в виробництво - на 35% в порівнянні з першим кварталом 2018 року. Інвестиції за три місяці 2019 року перевищили 1,5 млрд грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 08:24

Все это в то время, когда у рядовых сотрудников ДТЭК копеечные зарплаты. Да и Роттердам + дал свои плоды.
nalim
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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