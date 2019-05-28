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Компанія Ахметова почала будувати другу чергу...
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Додано: Сер 05 чер, 2019 08:26
Пропонуємо до обговорення:
Компанія «ДТЕК» Ріната Ахметова почала встановлювати вітряки другої черги «Приморської» вітроелектростанції. Потужність другої черги складе 100 мегаватів, а загальна потужність електростанції — 200 мегаватів.
Дивися повний текст Компанія Ахметова почала будувати другу чергу вітроелектростанції на Запоріжжі
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Додано: Сер 05 чер, 2019 08:26
Торопятся, чтобы успеть в 2019 году, так как это позволит сохранить высокий тариф на 10 лет вперёд. Как вам честная конкуренция?
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