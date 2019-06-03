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В Україні дорожчають
будівельні роботи

В Україні дорожчають будівельні роботи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 08:28

В Україні дорожчають будівельні роботи

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-квітні 2019 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, зросли на 11%.

Дивися повний текст В Україні дорожчають будівельні роботи.
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А чего это вдруг? Откаты выросли?
nalim
 
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а как насчет качества? тоже как минимум на 7.6% возросло?
blueiceua
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