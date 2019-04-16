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Відроджений фотоапарат
«Зеніт» надійшов у продаж

Відроджений фотоапарат «Зеніт» надійшов у продаж
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 08:28

Відроджений фотоапарат «Зеніт» надійшов у продаж

Пропонуємо до обговорення:
Холдинг «Швабе» оголосив про початок продажів нового фотоапарата знаменитого бренду «Зеніт». Анонсована в минулому році модель «Зеніт М» являє собою далекомірну камеру, розроблену спільними зусиллями Красногорського заводу імені С. А. Звєрєва і німецького виробника оптики Leica.

Дивися повний текст Відроджений фотоапарат «Зеніт» надійшов у продаж.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 08:29

Похоже на рекламу. Валяются везде "Зениты", и никому не нужны.
Опять к пленке возврат? Инфраструктура уже умерла.
zloy_ukr
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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