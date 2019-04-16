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Відроджений фотоапарат «Зеніт» надійшов у продаж
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 чер, 2019 08:28
Пропонуємо до обговорення:
Холдинг «Швабе» оголосив про початок продажів нового фотоапарата знаменитого бренду «Зеніт». Анонсована в минулому році модель «Зеніт М» являє собою далекомірну камеру, розроблену спільними зусиллями Красногорського заводу імені С. А. Звєрєва і німецького виробника оптики Leica.
Дивися повний текст Відроджений фотоапарат «Зеніт» надійшов у продаж
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Додано: Сер 05 чер, 2019 08:29
Похоже на рекламу. Валяются везде "Зениты", и никому не нужны.
Опять к пленке возврат? Инфраструктура уже умерла.
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zloy_ukr
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