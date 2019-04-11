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В «Укрзалізниці» заявили про можливу появу приватної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 чер, 2019 08:29
Пропонуємо до обговорення:
Голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов заявив про можливість появи приватних поїздів на маршруті «Київ Бориспіль Експрес» в аеропорт Бориспіль як один з варіантів розширення провізних потужностей.
Дивися повний текст В «Укрзалізниці» заявили про можливу появу приватної тяги на лінії в аеропорт Бориспіль
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Додано: Сер 05 чер, 2019 08:29
Кто-то очень хочет влезть в пассажирские перевозки.
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