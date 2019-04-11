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В «Укрзалізниці» заявили про
можливу появу приватної...

В «Укрзалізниці» заявили про можливу появу приватної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 08:29

В «Укрзалізниці» заявили про можливу появу приватної...

Пропонуємо до обговорення:
Голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов заявив про можливість появи приватних поїздів на маршруті «Київ Бориспіль Експрес» в аеропорт Бориспіль як один з варіантів розширення провізних потужностей.

Дивися повний текст В «Укрзалізниці» заявили про можливу появу приватної тяги на лінії в аеропорт Бориспіль.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 08:29

Кто-то очень хочет влезть в пассажирские перевозки.
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