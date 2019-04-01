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Apple "поховала" iPhone 5s

Apple "поховала" iPhone 5s
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 08:33

Apple "поховала" iPhone 5s

Пропонуємо до обговорення:
Низка застарілих смартфонів, включаючи iPhone 5s, перестане отримувати оновлення системи, йдеться на сайті компанії Apple.

Дивися повний текст Apple \"поховала\" iPhone 5s.
R2
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pata_rostislav
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