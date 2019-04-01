Низка застарілих смартфонів, включаючи iPhone 5s, перестане отримувати оновлення системи, йдеться на сайті компанії Apple.
Дивися повний текст Apple \"поховала\" iPhone 5s.
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Додано: Сер 05 чер, 2019 08:33
Apple "поховала" iPhone 5s
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Дивися повний текст Apple \"поховала\" iPhone 5s.
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