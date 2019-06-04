Про це свідчать дані Укртрансгазу.
Дивися повний текст Темпи видобутку газу в Україні зросли майже в півтора разу.
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Додано: Сер 05 чер, 2019 08:35
Темпи видобутку газу в Україні зросли майже в півтора разу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Темпи видобутку газу в Україні зросли майже в півтора разу.
Додано: Сер 05 чер, 2019 08:36
Прикольно выглядит. Темпы добычи выросли, среднесуточная добыча снизилась.
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