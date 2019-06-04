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Темпи видобутку газу в Україні
зросли майже в півтора разу

Темпи видобутку газу в Україні зросли майже в півтора разу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 08:35

Темпи видобутку газу в Україні зросли майже в півтора разу

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Укртрансгазу.

Дивися повний текст Темпи видобутку газу в Україні зросли майже в півтора разу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 08:36

Прикольно выглядит. Темпы добычи выросли, среднесуточная добыча снизилась.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 09:15

Почему-то не покидает чувство что рост только на бумаге
blueiceua
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