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Рейтинг нових вантажівок, які
українці купували в травні

Рейтинг нових вантажівок, які українці купували в травні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 08:38

Рейтинг нових вантажівок, які українці купували в травні

Пропонуємо до обговорення:
Травневий ринок нових вантажних і спеціалізованих автомобілів збільшився на 6%

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R2
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