Німецький Deutsche Bank конфіскував 20 тонн золота, яке уряд Венесуели залишив у якості застави для отримання кредиту.
Дивися повний текст Німецький банк конфіскував у Венесуели 20 тонн золота - Bloomberg.
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Додано: Сер 05 чер, 2019 09:39
Німецький банк конфіскував у Венесуели 20 тонн золота -...
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Дивися повний текст Німецький банк конфіскував у Венесуели 20 тонн золота - Bloomberg.
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