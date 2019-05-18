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Німецький банк конфіскував у
Венесуели 20 тонн золота -...

Німецький банк конфіскував у Венесуели 20 тонн золота -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 09:39

Німецький банк конфіскував у Венесуели 20 тонн золота -...

Пропонуємо до обговорення:
Німецький Deutsche Bank конфіскував 20 тонн золота, яке уряд Венесуели залишив у якості застави для отримання кредиту.

Дивися повний текст Німецький банк конфіскував у Венесуели 20 тонн золота - Bloomberg.
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Пример американо-европейской демократии
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