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Обсяги житлового будівництва зросли на 32%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 чер, 2019 09:49
Пропонуємо до обговорення:
За підсумками січня-березня 2019 року в Україні вже прийнято в експлуатацію майже 2,5 млн кв. м житла. Це на 32,3% більше, ніж за перші 3 місяці минулого року.
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Додано: Сер 05 чер, 2019 09:50
Я думаю, что пузырь не лопнет, а будет медленно сдуваться.
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