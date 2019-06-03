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У Зеленського розповіли, коли
саджатимуть корупціонерів

У Зеленського розповіли, коли саджатимуть корупціонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 10:42

У Зеленського розповіли, коли саджатимуть корупціонерів

Пропонуємо до обговорення:
Українці незабаром побачать перші посадки корумпованих топ-чиновників.

Дивися повний текст У Зеленського розповіли, коли саджатимуть корупціонерів.
R2
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