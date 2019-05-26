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Держстат заробив у тисячу разів менше, ніж витратив
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 чер, 2019 10:43
Пропонуємо до обговорення:
Державна служба статистики України заробляє одну гривню, витрачаючи при цьому більше ста. За останній рік Держстат заробив у тисячу разів менше, ніж витратив.
Дивися повний текст Держстат заробив у тисячу разів менше, ніж витратив
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Додано: Сер 05 чер, 2019 10:43
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