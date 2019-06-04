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В Україні з'явиться
новий кросовер Hyundai

В Україні з'явиться новий кросовер Hyundai
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 11:43

В Україні з'явиться новий кросовер Hyundai

Пропонуємо до обговорення:
3 червня компанія Hyundai Motor представила кросовер Kona Hybrid, який незабаром з'явиться в Україні.

Дивися повний текст В Україні з'явиться новий кросовер Hyundai.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 11:43

Странно, у официалов пока никакой инфы
zenqaa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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