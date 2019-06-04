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В Україні з'явиться новий кросовер Hyundai
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 чер, 2019 11:43
Пропонуємо до обговорення:
3 червня компанія Hyundai Motor представила кросовер Kona Hybrid, який незабаром з'явиться в Україні.
Дивися повний текст В Україні з'явиться новий кросовер Hyundai
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Додано: Сер 05 чер, 2019 11:43
Странно, у официалов пока никакой инфы
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