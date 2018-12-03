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Укртрансгаз попереджає про
переддефолтну ситуацію на...

Укртрансгаз попереджає про переддефолтну ситуацію на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 12:01

Укртрансгаз попереджає про переддефолтну ситуацію на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба АТ "Укртрансгаз".

Дивися повний текст Укртрансгаз попереджає про переддефолтну ситуацію на ринку газу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 12:01

Из всего перечисленного можно сказать что газ из системы пропадает и это уже подтверждается официально.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 12:21

пропадает - это когда неизвестно куда и неизвестно сколько. А здесь неизвестно только почему те кто выбирают обьемы - за них не платят
redmax11
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