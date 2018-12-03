Про це повідомляє прес-служба АТ "Укртрансгаз".
Дивися повний текст Укртрансгаз попереджає про переддефолтну ситуацію на ринку газу.
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Додано: Сер 05 чер, 2019 12:01
Укртрансгаз попереджає про переддефолтну ситуацію на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укртрансгаз попереджає про переддефолтну ситуацію на ринку газу.
Додано: Сер 05 чер, 2019 12:01
Из всего перечисленного можно сказать что газ из системы пропадает и это уже подтверждается официально.
Додано: Сер 05 чер, 2019 12:21
пропадает - это когда неизвестно куда и неизвестно сколько. А здесь неизвестно только почему те кто выбирают обьемы - за них не платят
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