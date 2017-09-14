Про це заявив президент Молдови Ігор Додон.
Дивися повний текст Молдова відмовилася платити Росії за газ для Придністров'я.
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Додано: Сер 05 чер, 2019 12:18
Молдова відмовилася платити Росії за газ для Придністров'я
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Дивися повний текст Молдова відмовилася платити Росії за газ для Придністров'я.
Додано: Сер 05 чер, 2019 12:18
Додон кинул Кремль) классика. Россия настолько непривлекательная во всех отношениях страна, что дружат с ней только пока она платит за эту дружбу))
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