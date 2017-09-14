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Молдова відмовилася платити
Росії за газ для Придністров'я

Молдова відмовилася платити Росії за газ для Придністров'я
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 12:18

Молдова відмовилася платити Росії за газ для Придністров'я

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент Молдови Ігор Додон.

Дивися повний текст Молдова відмовилася платити Росії за газ для Придністров'я.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 12:18

Додон кинул Кремль) классика. Россия настолько непривлекательная во всех отношениях страна, что дружат с ней только пока она платит за эту дружбу))
redmax11
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