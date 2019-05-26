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Уряд цьогоріч виділить майже
6 мільярдів на програми...

Уряд цьогоріч виділить майже 6 мільярдів на програми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 12:32

Уряд цьогоріч виділить майже 6 мільярдів на програми...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів виділить 5,9 млрд грн на програми розвитку агропромислового комплексу у 2019 році.

Дивися повний текст Уряд цьогоріч виділить майже 6 мільярдів на програми розвитку АПК - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 12:32

Наше правительство кроме АПК что то еще знает ? Ну то что основную часть "пирога" получат правильные и далеко не бедные граждане думаю говорить не нужно ;)
Igorten
 
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