Кабінет міністрів виділить 5,9 млрд грн на програми розвитку агропромислового комплексу у 2019 році.
Дивися повний текст Уряд цьогоріч виділить майже 6 мільярдів на програми розвитку АПК - Гройсман.
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Додано: Сер 05 чер, 2019 12:32
Уряд цьогоріч виділить майже 6 мільярдів на програми...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд цьогоріч виділить майже 6 мільярдів на програми розвитку АПК - Гройсман.
Додано: Сер 05 чер, 2019 12:32
Наше правительство кроме АПК что то еще знает ? Ну то что основную часть "пирога" получат правильные и далеко не бедные граждане думаю говорить не нужно ;)
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