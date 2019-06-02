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Україна в травні виплатила $2,6 млрд боргів - Маркарова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 чер, 2019 13:32
Пропонуємо до обговорення:
У травні 2019 року Україна вчасно розрахувалася за піковими виплатами за державним боргом.
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Додано: Сер 05 чер, 2019 13:32
Очень здорово!
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