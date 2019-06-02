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Україна в травні виплатила
$2,6 млрд боргів - Маркарова

Україна в травні виплатила $2,6 млрд боргів - Маркарова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 13:32

Україна в травні виплатила $2,6 млрд боргів - Маркарова

Пропонуємо до обговорення:
У травні 2019 року Україна вчасно розрахувалася за піковими виплатами за державним боргом.

Дивися повний текст Україна в травні виплатила $2,6 млрд боргів - Маркарова.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 13:32

Очень здорово!
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 16:24

2.6млрд долл недоплаченныхъ гражданам украины
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 12:59

blueiceua ..да знаем мы этих "обиженных" "граждан Украины" - не обеднеют и не оголодают!!!.. или ты расчитывал чей-то другого на хлеб намазать толстым слоем?!.. :)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 13:03

  blueiceua написав:2.6млрд долл недоплаченныхъ гражданам украины

Янык с жулькой спустили их в унитаз через дешёвую коммуналку и подачки манюпасу
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:47

Позитивная новость
Державний бюджет за п’ять місяців виконано з профіцитом 8,6 млрд грн при затвердженому річному показнику дефіциту у сумі 90,0 млрд грн. При цьому доходи державного бюджету за п’ять місяців 2019 року зросли на 15,4% рік до року — до 426,7 млрд грн. Вони становили 98,6% від розпису.

И ее объяснение
Отмечается, что по состоянию на 3 июня сумма средств на Едином казначейском счете составила 29,5 млрд гривен, а на валютных счетах Госказначейства — средства в эквиваленте 49,7 млрд гривен, как отмечает министерство, «достаточные для обслуживания и погашения госдолга».
Между тем, экономист Виктор Скаршевский в своем комментарии разъясняет, почему показатели госбюджета столь успешны. Дело в «подарке» Минфину от Нацбанка Украины на сумму 64,9 млрд грн, перечисленных в госбюджет (47,6 млрд грн в апреле и 17,2 млрд грн в мае).

https://regnum.ru/news/economy/2643613.html
Не будь перевода прибыли НБУ, профицит сменился бы дефицитом в 56 млрд, а на казначейских счетах было бы всего 14 млрд. гривен - 15% от запланированных среднемесячных расходов бюджета
Волгарь
 
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