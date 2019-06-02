Україна в травні виплатила $2,6 млрд боргів - Маркарова
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Державний бюджет за п’ять місяців виконано з профіцитом 8,6 млрд грн при затвердженому річному показнику дефіциту у сумі 90,0 млрд грн. При цьому доходи державного бюджету за п’ять місяців 2019 року зросли на 15,4% рік до року — до 426,7 млрд грн. Вони становили 98,6% від розпису.
И ее объяснение
Отмечается, что по состоянию на 3 июня сумма средств на Едином казначейском счете составила 29,5 млрд гривен, а на валютных счетах Госказначейства — средства в эквиваленте 49,7 млрд гривен, как отмечает министерство, «достаточные для обслуживания и погашения госдолга». Между тем, экономист Виктор Скаршевский в своем комментарии разъясняет, почему показатели госбюджета столь успешны. Дело в «подарке» Минфину от Нацбанка Украины на сумму 64,9 млрд грн, перечисленных в госбюджет (47,6 млрд грн в апреле и 17,2 млрд грн в мае).
https://regnum.ru/news/economy/2643613.html Не будь перевода прибыли НБУ, профицит сменился бы дефицитом в 56 млрд, а на казначейских счетах было бы всего 14 млрд. гривен - 15% от запланированных среднемесячных расходов бюджета