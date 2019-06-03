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Трамп пообіцяв Британії
"феноменальну" торговельну угоду...

Трамп пообіцяв Британії "феноменальну" торговельну угоду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 13:46

Трамп пообіцяв Британії "феноменальну" торговельну угоду...

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати націлені на досягнення зі Сполученим Королівством "феноменальної" торговельної угоди після того, як Британія вийде зі складу ЄС.

Дивися повний текст Трамп пообіцяв Британії \"феноменальну\" торговельну угоду після Brexit.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 13:46

Если ЕС это это фактически Германия а последняя активно поддерживает россию значит нужно уходить из ЕС хотя это и будет не легко
cia
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