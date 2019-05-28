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Поїзд Мукачево – Кошице вирушить
у перший рейс 9 червня...

Поїзд Мукачево – Кошице вирушить у перший рейс 9 червня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 15:34

Поїзд Мукачево – Кошице вирушить у перший рейс 9 червня...

Пропонуємо до обговорення:
У неділю, 9 червня запустять новий міжнародний залізничний маршрут Мукачево – Чоп – Кошице.

Дивися повний текст Поїзд Мукачево – Кошице вирушить у перший рейс 9 червня (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 15:34

Неудобно для украинской стороны. сделали б в 6.00 отправление с Мукачево и назад в 17.00 было б намного лучше.
otg
 
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