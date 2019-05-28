У неділю, 9 червня запустять новий міжнародний залізничний маршрут Мукачево – Чоп – Кошице.
Дивися повний текст Поїзд Мукачево – Кошице вирушить у перший рейс 9 червня (інфографіка).
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Додано: Сер 05 чер, 2019 15:34
Поїзд Мукачево – Кошице вирушить у перший рейс 9 червня...
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Дивися повний текст Поїзд Мукачево – Кошице вирушить у перший рейс 9 червня (інфографіка).
Додано: Сер 05 чер, 2019 15:34
Неудобно для украинской стороны. сделали б в 6.00 отправление с Мукачево и назад в 17.00 было б намного лучше.
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