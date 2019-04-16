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У Росії назвали умову збереження
транзиту газу через Україну

У Росії назвали умову збереження транзиту газу через Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 15:47

У Росії назвали умову збереження транзиту газу через Україну

Пропонуємо до обговорення:
Медведєв заявив, що Україна повинна відмовитися від судових позовів проти РФ.

Дивися повний текст У Росії назвали умову збереження транзиту газу через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 15:47

как можно отказаться от судовых исков, которые уже давно прошли все инстанции, и по вынесены решения, оплачены все судебные издержки? Смешно, и это даже без учета того, что Газпром должен 2+ млрд долл США))
redmax11
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