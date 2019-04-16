Медведєв заявив, що Україна повинна відмовитися від судових позовів проти РФ.
Дивися повний текст У Росії назвали умову збереження транзиту газу через Україну.
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Додано: Сер 05 чер, 2019 15:47
У Росії назвали умову збереження транзиту газу через Україну
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Дивися повний текст У Росії назвали умову збереження транзиту газу через Україну.
Додано: Сер 05 чер, 2019 15:47
как можно отказаться от судовых исков, которые уже давно прошли все инстанции, и по вынесены решения, оплачены все судебные издержки? Смешно, и это даже без учета того, что Газпром должен 2+ млрд долл США))
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