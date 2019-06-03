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Росія і Китай хочуть відмовитися
від долара в розрахунках

Росія і Китай хочуть відмовитися від долара в розрахунках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 16:03

Росія і Китай хочуть відмовитися від долара в розрахунках

Пропонуємо до обговорення:
Росія і Китай підпишуть угоду про можливість розрахунків у національних валютах. Про це йдеться у відповідному розпорядженні російського уряду.

Дивися повний текст Росія і Китай хочуть відмовитися від долара в розрахунках.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 16:03

Китай готов брать хоть гривны - лишь бы платили за их товары.
sensei
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 16:14

Допрыгались СШЯ.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 16:29

Представляю как будут рады китайцы получать за свои товары такое гивно как рубль. А через год окажется, что их товарооборот еще и в минусе в эквиваленте мировых валют :))
Leks
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 16:35

Re: Росія і Китай хочуть відмовитися від долара в розрахунка

Leks написав:Представляю как будут рады китайцы получать за свои товары такое гивно как рубль. А через год окажется, что их товарооборот еще и в минусе в эквиваленте мировых валют :))


Ошибочно исходить из позиции, что китайцы тупые и не понимают, что делают. Понятно, что за вырученные рубли китайцы будут покупать энергоносители и древесину в РФ.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 16:37

  blueiceua написав:Допрыгались СШЯ.

РФ это меньше 2% от мирового ВВП https://businessviews.com.ua/files/imag ... 179_p0.jpg , это в пределах погрешности никто даже не заметит.
Для Китая РФ это просто феноменальный рынок сбыта ( если кто не понял это была ирония , гипербола)Зображення
Востаннє редагувалось yama в Сер 05 чер, 2019 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 16:39

yama
PФ это 30 % мировых полезных ископаемых а не "5% от мирового ВВП"
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 16:48

blueiceua
Статистику брали у росстата? :lol: :lol:
Leks
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 16:54

freeze
А исходить из позиции, что китайцы все умные и не делают ошибок - это верно? ;) Помним все эти многоходовочки.. китайцы сами завели себя в угол. США уже перераспределяют производство в других странах юго-восточной Азии. А что будет с тем миллиардом китайцев, что останутся без работы потом?
Leks
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 16:59

  blueiceua написав:yama
PФ это 30 % мировых полезных ископаемых а не "5% от мирового ВВП"

покажите график , дайте ссылку. Если вам верить то ситуация для РФ еще хуже , мы видим как РФ поставили раком за 30% от ресурсов получить только 2% от пирога :) вы не находите что довольно не плохо развели РФ ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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