Росія і Китай підпишуть угоду про можливість розрахунків у національних валютах. Про це йдеться у відповідному розпорядженні російського уряду.
Дивися повний текст Росія і Китай хочуть відмовитися від долара в розрахунках.
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Додано: Сер 05 чер, 2019 16:03
Росія і Китай хочуть відмовитися від долара в розрахунках
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія і Китай хочуть відмовитися від долара в розрахунках.
Додано: Сер 05 чер, 2019 16:29
Представляю как будут рады китайцы получать за свои товары такое гивно как рубль. А через год окажется, что их товарооборот еще и в минусе в эквиваленте мировых валют :))
Додано: Сер 05 чер, 2019 16:35
Re: Росія і Китай хочуть відмовитися від долара в розрахунка
Ошибочно исходить из позиции, что китайцы тупые и не понимают, что делают. Понятно, что за вырученные рубли китайцы будут покупать энергоносители и древесину в РФ.
Додано: Сер 05 чер, 2019 16:37
РФ это меньше 2% от мирового ВВП
Для Китая РФ это просто феноменальный рынок сбыта ( если кто не понял это была ирония , гипербола)
Востаннє редагувалось yama в Сер 05 чер, 2019 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Сер 05 чер, 2019 16:39
yama
PФ это 30 % мировых полезных ископаемых а не "5% от мирового ВВП"
Додано: Сер 05 чер, 2019 16:54
freeze
А исходить из позиции, что китайцы все умные и не делают ошибок - это верно? Помним все эти многоходовочки.. китайцы сами завели себя в угол. США уже перераспределяют производство в других странах юго-восточной Азии. А что будет с тем миллиардом китайцев, что останутся без работы потом?
Додано: Сер 05 чер, 2019 16:59
покажите график , дайте ссылку. Если вам верить то ситуация для РФ еще хуже , мы видим как РФ поставили раком за 30% от ресурсов получить только 2% от пирога вы не находите что довольно не плохо развели РФ ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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