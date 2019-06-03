Росія і Китай хочуть відмовитися від долара в розрахунках
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Волгарь написав:Реальный размер экономики РФ (по ППС) - 3% мирового при населении около 2%,
и это экономическое убожество претендует на роль "сверхдержавы"??? ))) Стоит понимать, что как минимум 70% так называемой "экономики" недо-сверхдержавного зародыша) это трубы.. нефте-газовая+ ресурсы типа угля и леса. По факту имеем на 3% населения если убрать сырьевую составляющую то имеем...да нифига не имеем производства.. так в пределах статической ошибки...
blueiceua написав:yama PФ это 30 % мировых полезных ископаемых а не "5% от мирового ВВП"
покажите график , дайте ссылку. Если вам верить то ситуация для РФ еще хуже , мы видим как РФ поставили раком за 30% от ресурсов получить только 2% от пирога вы не находите что довольно не плохо развели РФ ?
если Россия раком.... то мы тогда в какой позиции?....
вам видней тут каждый по себе судит
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Волгарь написав:российский госдолг нетто вероятно не превышает 1% от ВВП
вы это склероз подлечите, долги госкомпаний да и частных тоже забыли как то..где правительство гарантом выступает..
Волгарь написав:басен про украинcкий авиапром/аэрокосмическую отрасль
расскажу про московитскую касманаффтику басню...от недавно в РН Союз молния попала и о чудо скрепоноситель не бабахнул...оно ведь у всех праздник, он ведь какая техника наша надежная, сразу видна крепкая длянь сумрачного российскаваго инженерного гения. Ну не то что там пенджосы какие то.. так вот про спутник - "Ямал-601" на расчетную орбиту не вышел, это так к слову)), не имеющие аналогов по своему опыту но имеющие видимо лишнюю хромосому исконно руззкие операторы бездарно сожгли весь топляк на борту пытаясь откорректировать орбиту на расчетную. Конечно же виноваты не они ибо "избранные" а виноват двигатель спутника)) немецко - фошизкий оказался... вот мало их "дидываевали" ох мало.. да за такой двигатель Беплин то надо 2 нет ТРИ раза взять было надоть. Но вот вопрос.. где тогда сам исконно руззький спутник с руззьким названием "Ямал-601" покупать то пришлось если бы "Берлин взяли".. ведь руззьке "Ямал-601" сделан -- сделан -- нет не на Урале Левшрй а -- еврогеями в компании Thales Alenia Space))). От такая вот басня сказка вышла.. Советская РН европейский КА... ну и прокладка в виде руззького оператора.
PФ это 30 % мировых полезных ископаемых а не "5% от мирового ВВП" покажите график , дайте ссылку. Если вам верить то ситуация для РФ еще хуже , мы видим как РФ поставили раком за 30% от ресурсов получить только 2% от пирога вы не находите что довольно не плохо развели РФ ?
если Россия раком.... то мы тогда в какой позиции?.... вам видней тут каждый по себе судит
ЭТО-ПРОСТО ГЛУПОСТЬ. ВСЯ добывающая промышленность России (нефть/газ/алмазы/руды/уголь/золото) создает всего 12% ВВП страны - менее 200 млрд. долларов в год.
На околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими, сообщил РИА Новости директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.
Волгарь написав:по содержанию и силеаргументов он похож скорее на оценку этого событию (российско-китайскому сотрудничеству на 100 млрд. долларов в год), которое могло бы прозвучать в беседе пенсионеров на лавочке в Жмеринке или Шепетовке, а вовсе не на финансовом форуме.
Узнаю Волгаря. Т.к. он нифига не разбирается в экономике, то этот недостаток БАЗОВЫХ для данного форума знаний пытается компенсировать низкопробным забалтыванием.
Да будет тебе известно, ты наш великорусский шовинист, что Украина уже много лет как перешла на расчеты в юанях!!! Кредиты в инфраструктурные проекты заливают юань в Украину, а потом за эти юани покупаются китайские товары.
И никто в Украине с этим, как ЖУПЕЛОМ, не бегает. Зато россияне только 15 лет чешут языком о расчетах без доллара, а воз и ныне там.
Волгарь написав:... каждый физически существующий рубль (наличный+безналичный) в эквиваленте обеспечен 2,5 рублями ЗВР, а каждый бумажный - золотом на 60 копеек.
А может еще ракушками обеспечен? А то злые языки говорят, что золотой стандарт отменили пол века назад. Начитался пропагандистских псевдофинансовых статей и ездит тут по ушам неокрепшим знаниями мозгам форумчан.
Я просто покажу РЕЗУЛЬТАТЫ описанной тобою финансовой политики РФ: США и Китай в долгах, как шелках. И посмотри КАК ОНИ СТРАДАЮТ! Не то, что гордая РФ, которая подачек не берет.
Волгарь написав:Но в любом случае - со свиданьицем после долгого перерыва. Надеюсь, набивших оскомину басен про украинcкий авиапром/аэрокосмическую отрасль мы больше от Вас не услышим за неимением оных?
Не знаю с чего ты взял, что я вернулся. Просто мимо проходил, на курсы смотрел.
Если ты страдаешь мазохизмом, то могу тебе рассказать, что буквально позавчера Канадский проект космодрома для пуска украинских Зенитов-4М получил разрешение на строительство http://space.com.ua/2019/06/05/u-novij- ... siklon-4m/ Там будет использоваться уже готовое оборудование, которое КБ Южное увезло из Бразилии. Все составляющие ракеты будут украинского производства, включая маршевый двигатель первой ступени, который, по заявлениям руководства КБ, будет превосходить российский аналог по основным ТТХ.
Волгарь чемодан воказл РФ ! или вы уже оттуда пишите ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Sommer написав:Новость за январь, однако, "Спектр-Р" с тех пор уже все
Я и не знал.. единственный проект, который член-корреспондент АН СССР Кардашев (тот что шкалу развития цивилизаций создал) лично курировал и не дал лишнехромосомным разворовать его..на этом по сути научный космос для скрепоносов закончен.