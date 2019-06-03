Росія і Китай хочуть відмовитися від долара в розрахунках

Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:37

Волгарь написав: по содержанию и силеаргументов он похож скорее на оценку этого событию (российско-китайскому сотрудничеству на 100 млрд. долларов в год), которое могло бы прозвучать в беседе пенсионеров на лавочке в Жмеринке или Шепетовке, а вовсе не на финансовом форуме. по содержанию и силеаргументов он похож скорее на оценку этого событию (российско-китайскому сотрудничеству на 100 млрд. долларов в год), которое могло бы прозвучать в беседе пенсионеров на лавочке в Жмеринке или Шепетовке, а вовсе не на финансовом форуме.

Волгарь написав: ... каждый физически существующий рубль (наличный+безналичный) в эквиваленте обеспечен 2,5 рублями ЗВР, а каждый бумажный - золотом на 60 копеек. ... каждый физически существующий рубль (наличный+безналичный) в эквиваленте обеспечен 2,5 рублями ЗВР, а каждый бумажный - золотом на 60 копеек.

Волгарь написав: Но в любом случае - со свиданьицем после долгого перерыва. Надеюсь, набивших оскомину басен про украинcкий авиапром/аэрокосмическую отрасль мы больше от Вас не услышим за неимением оных? Но в любом случае - со свиданьицем после долгого перерыва. Надеюсь, набивших оскомину басен про украинcкий авиапром/аэрокосмическую отрасль мы больше от Вас не услышим за неимением оных?

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Узнаю Волгаря. Т.к. он нифига не разбирается в экономике, то этот недостаток БАЗОВЫХ для данного форума знаний пытается компенсировать низкопробным забалтыванием.Да будет тебе известно, ты наш великорусский шовинист, что Украина уже много лет как перешла на расчеты в юанях!!!Кредиты в инфраструктурные проекты заливают юань в Украину, а потом за эти юани покупаются китайские товары.И никто в Украине с этим, как ЖУПЕЛОМ, не бегает. Зато россияне только 15 лет чешут языком о расчетах без доллара, а воз и ныне там.А может еще ракушками обеспечен? А то злые языки говорят, что золотой стандарт отменили пол века назад. Начитался пропагандистских псевдофинансовых статей и ездит тут по ушам неокрепшим знаниями мозгам форумчан.Я просто покажу РЕЗУЛЬТАТЫ описанной тобою финансовой политики РФ:США и Китай в долгах, как шелках. И посмотри КАК ОНИ СТРАДАЮТ! Не то, что гордая РФ, которая подачек не берет.Не знаю с чего ты взял, что я вернулся. Просто мимо проходил, на курсы смотрел.Если ты страдаешь мазохизмом, то могу тебе рассказать, что буквально позавчераТам будет использоваться уже готовое оборудование, которое КБ Южное увезло из Бразилии. Все составляющие ракеты будут украинского производства, включая маршевый двигатель первой ступени, который, по заявлениям руководства КБ, будет превосходить российский аналог по основным ТТХ.Спасибо Путину за это