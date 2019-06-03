RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Росія і Китай хочуть відмовитися
від долара в розрахунках

Росія і Китай хочуть відмовитися від долара в розрахунках
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:14

  Джон написав:
  Sommer написав:Новость за январь, однако, "Спектр-Р" с тех пор уже все
Я и не знал.. единственный проект, который член-корреспондент АН СССР Кардашев (тот что шкалу развития цивилизаций создал) лично курировал и не дал лишнехромосомным разворовать его..на этом по сути научный космос для скрепоносов закончен.


Немножко подробностей о модуле для МКС с говорящим именем "Наука":

Сроки запуска модуля при помощи ракеты-носителя «Протон» многократно сдвигались. Сначала он был запланирован на 2007 год, затем на первое полугодие 2011-го
...
В 2013 г. модуль был подготовлен к запуску, но во время испытаний в РКК «Энергия» инженеры обнаружили негерметичный клапан и загрязнение в трубопроводах топливной системы, основное предназначение которой — доставить модуль с опорной орбиты к МКС и обеспечить стыковку и его отправили на завод-изготовитель (в Центр им. Хруничева), для прочистки.

В начале 2017 года опилки, ранее найденные в трубопроводах, обнаружили уже в топливных баках модуля. Сильфонные топливные баки, встроенные в модуль МЛМ, были спроектированы специально для этого корпуса в начале 1990-х годов и их производство было закрыто, а потому заменить их на тот момент было просто нечем. Попытки промыть баки не увенчались успехом, поэтому была проведена разрезка, промывка и сборка испытательного макета топливного бака. Успеха добиться не удалось: после финальной сварки в баке было обнаружено нарушение герметичности


Теперь они хотят запустить его в 2020-м... ну нехай им щастить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4135
З нами з: 07.04.17
Подякував: 414 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:48

  Волгарь написав:
  svetoch-10 написав:
  yama написав:покажите график , дайте ссылку. Если вам верить то ситуация для РФ еще хуже , мы видим как РФ поставили раком за 30% от ресурсов получить только 2% от пирога :) вы не находите что довольно не плохо развели РФ ?

если Россия раком.... то мы тогда в какой позиции?....

GDP, PPP (current international $)
World 2017 128,755,599.70
Ukraine 2017 369,566.39
Russian Federation 2017 3,783,138.86
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
Реальный размер экономики РФ (по ППС) - 3% мирового при населении около 2%, Украины - менее 0,3% при населении в 0,5%
Торговля РФ с КНР
Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран
(миллионов долларов США)
КИТАЙ
Январь - март 2019 г.
ОБОРОТ 24 947.9
ЭКСПОРТ 12 933.4
ИМПОРТ 12 014.5
http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1977
Речь об использовании рубля тут не может идти в принципе - для годового оборота в 100 млрд. долларов + физических рублей слишком мало (вся денежная база РФ в эквиваленте 200 млрд. долларов, а ведь нужно еще и обслужить ВВП в 110 трлн.). К тому же рубль - сырьевая валюта, т.е. может колебаться в +-10%, а вот юань в коридоре 6,65-6,9 за доллар вполне для этого подходит. Но полностью заменить доллар он, конечно, не сможет.

Дорога в тысячу ли начинается с первого шага ....
svetoch-10
 
Повідомлень: 252
З нами з: 21.12.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:51

  Джон написав:
  Волгарь написав:Реальный размер экономики РФ (по ППС) - 3% мирового при населении около 2%,
и это экономическое убожество претендует на роль "сверхдержавы"??? ))) Стоит понимать, что как минимум 70% так называемой "экономики" недо-сверхдержавного зародыша) это трубы.. нефте-газовая+ ресурсы типа угля и леса.
По факту имеем на 3% населения если убрать сырьевую составляющую то имеем...да нифига не имеем производства.. так в пределах статической ошибки...

вы про нынешнюю Украину я так понимаю?
svetoch-10
 
Повідомлень: 252
З нами з: 21.12.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nalim, safonovstanislav, Sommer, svetoch-10, Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Росія засекретить компанії, що працюють в окупованому Криму
R2 » Вів 11 чер, 2019 16:33
1 51
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 чер, 2019 16:33
Sommer
Росія збільшила транзит газу через Україну
R2 » Чет 06 чер, 2019 22:30
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2019 22:30
otg
Китай підвищив мита на американські товари
R2 » Пон 03 чер, 2019 10:47
3 105
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2019 07:13
Petro Kabluk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.