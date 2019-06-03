Росія і Китай хочуть відмовитися від долара в розрахунках
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Sommer написав:Новость за январь, однако, "Спектр-Р" с тех пор уже все
Я и не знал.. единственный проект, который член-корреспондент АН СССР Кардашев (тот что шкалу развития цивилизаций создал) лично курировал и не дал лишнехромосомным разворовать его..на этом по сути научный космос для скрепоносов закончен.
Немножко подробностей о модуле для МКС с говорящим именем "Наука":
Сроки запуска модуля при помощи ракеты-носителя «Протон» многократно сдвигались. Сначала он был запланирован на 2007 год, затем на первое полугодие 2011-го ... В 2013 г. модуль был подготовлен к запуску, но во время испытаний в РКК «Энергия» инженеры обнаружили негерметичный клапан и загрязнение в трубопроводах топливной системы, основное предназначение которой — доставить модуль с опорной орбиты к МКС и обеспечить стыковку и его отправили на завод-изготовитель (в Центр им. Хруничева), для прочистки.
В начале 2017 года опилки, ранее найденные в трубопроводах, обнаружили уже в топливных баках модуля. Сильфонные топливные баки, встроенные в модуль МЛМ, были спроектированы специально для этого корпуса в начале 1990-х годов и их производство было закрыто, а потому заменить их на тот момент было просто нечем. Попытки промыть баки не увенчались успехом, поэтому была проведена разрезка, промывка и сборка испытательного макета топливного бака. Успеха добиться не удалось: после финальной сварки в баке было обнаружено нарушение герметичности
Теперь они хотят запустить его в 2020-м... ну нехай им щастить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
yama написав:покажите график , дайте ссылку. Если вам верить то ситуация для РФ еще хуже , мы видим как РФ поставили раком за 30% от ресурсов получить только 2% от пирога вы не находите что довольно не плохо развели РФ ?
если Россия раком.... то мы тогда в какой позиции?....
GDP, PPP (current international $) World 2017 128,755,599.70 Ukraine 2017 369,566.39 Russian Federation 2017 3,783,138.86 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD Реальный размер экономики РФ (по ППС) - 3% мирового при населении около 2%, Украины - менее 0,3% при населении в 0,5% Торговля РФ с КНР Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран (миллионов долларов США) КИТАЙ Январь - март 2019 г. ОБОРОТ 24 947.9 ЭКСПОРТ 12 933.4 ИМПОРТ 12 014.5 http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1977 Речь об использовании рубля тут не может идти в принципе - для годового оборота в 100 млрд. долларов + физических рублей слишком мало (вся денежная база РФ в эквиваленте 200 млрд. долларов, а ведь нужно еще и обслужить ВВП в 110 трлн.). К тому же рубль - сырьевая валюта, т.е. может колебаться в +-10%, а вот юань в коридоре 6,65-6,9 за доллар вполне для этого подходит. Но полностью заменить доллар он, конечно, не сможет.
Волгарь написав:Реальный размер экономики РФ (по ППС) - 3% мирового при населении около 2%,
и это экономическое убожество претендует на роль "сверхдержавы"??? ))) Стоит понимать, что как минимум 70% так называемой "экономики" недо-сверхдержавного зародыша) это трубы.. нефте-газовая+ ресурсы типа угля и леса. По факту имеем на 3% населения если убрать сырьевую составляющую то имеем...да нифига не имеем производства.. так в пределах статической ошибки...