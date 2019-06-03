Росія і Китай хочуть відмовитися від долара в розрахунках

Я и не знал.. единственный проект, который член-корреспондент АН СССР Кардашев (тот что шкалу развития цивилизаций создал) лично курировал и не дал лишнехромосомным разворовать его..на этом по сути научный космос для скрепоносов закончен.

Сроки запуска модуля при помощи ракеты-носителя «Протон» многократно сдвигались. Сначала он был запланирован на 2007 год, затем на первое полугодие 2011-го

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В 2013 г. модуль был подготовлен к запуску, но во время испытаний в РКК «Энергия» инженеры обнаружили негерметичный клапан и загрязнение в трубопроводах топливной системы, основное предназначение которой — доставить модуль с опорной орбиты к МКС и обеспечить стыковку и его отправили на завод-изготовитель (в Центр им. Хруничева), для прочистки.



В начале 2017 года опилки, ранее найденные в трубопроводах, обнаружили уже в топливных баках модуля . Сильфонные топливные баки, встроенные в модуль МЛМ, были спроектированы специально для этого корпуса в начале 1990-х годов и их производство было закрыто, а потому заменить их на тот момент было просто нечем. Попытки промыть баки не увенчались успехом, поэтому была проведена разрезка, промывка и сборка испытательного макета топливного бака. Успеха добиться не удалось: после финальной сварки в баке было обнаружено нарушение герметичности