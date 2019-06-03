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Росія і Китай хочуть відмовитися
від долара в розрахунках

Росія і Китай хочуть відмовитися від долара в розрахунках
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  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:14

  Джон написав:
  Sommer написав:Новость за январь, однако, "Спектр-Р" с тех пор уже все
Я и не знал.. единственный проект, который член-корреспондент АН СССР Кардашев (тот что шкалу развития цивилизаций создал) лично курировал и не дал лишнехромосомным разворовать его..на этом по сути научный космос для скрепоносов закончен.


Немножко подробностей о модуле для МКС с говорящим именем "Наука":

Сроки запуска модуля при помощи ракеты-носителя «Протон» многократно сдвигались. Сначала он был запланирован на 2007 год, затем на первое полугодие 2011-го
...
В 2013 г. модуль был подготовлен к запуску, но во время испытаний в РКК «Энергия» инженеры обнаружили негерметичный клапан и загрязнение в трубопроводах топливной системы, основное предназначение которой — доставить модуль с опорной орбиты к МКС и обеспечить стыковку и его отправили на завод-изготовитель (в Центр им. Хруничева), для прочистки.

В начале 2017 года опилки, ранее найденные в трубопроводах, обнаружили уже в топливных баках модуля. Сильфонные топливные баки, встроенные в модуль МЛМ, были спроектированы специально для этого корпуса в начале 1990-х годов и их производство было закрыто, а потому заменить их на тот момент было просто нечем. Попытки промыть баки не увенчались успехом, поэтому была проведена разрезка, промывка и сборка испытательного макета топливного бака. Успеха добиться не удалось: после финальной сварки в баке было обнаружено нарушение герметичности


Теперь они хотят запустить его в 2020-м... ну нехай им щастить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:59

  svetoch-10 написав:Лишь бы лозунги пропагандистские орать, а правду признать как то неудобняк, оказ все не так красиво как 5 лет орали, и ситуация ухудшается и дальше..


Почему 5 лет? Орут уже с 2000-го года, как только Ельцин "преемника" представил.

А правду признать так и не получается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:14

  Sommer написав:
  svetoch-10 написав:Лишь бы лозунги пропагандистские орать, а правду признать как то неудобняк, оказ все не так красиво как 5 лет орали, и ситуация ухудшается и дальше..


Почему 5 лет? Орут уже с 2000-го года, как только Ельцин "преемника" представил.

А правду признать так и не получается.

удачи ! :?
svetoch-10
 
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