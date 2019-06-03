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"Крило, що літає": в
Нідерландах представили концепт...

"Крило, що літає": в Нідерландах представили концепт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 16:29

"Крило, що літає": в Нідерландах представили концепт...

Пропонуємо до обговорення:
Нідерландські розробники представили екзотичний концепт авіалайнера майбутнього. Літак являє собою величезне «крило, що літає», яке в задній частині роздвоюється, утворюючи V-подібну структуру.

Дивися повний текст \"Крило, що літає\": в Нідерландах представили концепт авіалайнера майбутнього (відео).
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 16:29

Все что не связано с падающими Boeing есть хорошо!
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 17:25

  blueiceua написав:Все что не связано с падающими Boeing есть хорошо!


Например падающие суперджеты.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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