У Нафтогазі у відповідь на вимогу Кабміну знизити ціни на газ для населення заявляють, що вже знизили оптову ціну відповідно до рухів ринку.
Дивися повний текст У Нафтогазі повідомили, що вже знизили ціну на газ до 7,6-8,2 грн за кубометр.
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Додано: Сер 05 чер, 2019 16:37
У Нафтогазі повідомили, що вже знизили ціну на газ до...
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Дивися повний текст У Нафтогазі повідомили, що вже знизили ціну на газ до 7,6-8,2 грн за кубометр.
Додано: Сер 05 чер, 2019 16:37
Нужно снизить в соответствии с мировым рынком почти в 2 раза а не на 60 копеек за куб
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