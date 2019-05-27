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У Нафтогазі повідомили, що
вже знизили ціну на газ до...

У Нафтогазі повідомили, що вже знизили ціну на газ до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 16:37

У Нафтогазі повідомили, що вже знизили ціну на газ до...

Пропонуємо до обговорення:
У Нафтогазі у відповідь на вимогу Кабміну знизити ціни на газ для населення заявляють, що вже знизили оптову ціну відповідно до рухів ринку.

Дивися повний текст У Нафтогазі повідомили, що вже знизили ціну на газ до 7,6-8,2 грн за кубометр.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 16:37

Нужно снизить в соответствии с мировым рынком почти в 2 раза а не на 60 копеек за куб
blueiceua
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