Про це глава держави заявив під час зустрічі з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом.
Дивися повний текст Зеленський про \"ПриватБанк\": ігри екс-власників мене не цікавлять.
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Додано: Сер 05 чер, 2019 16:56
Зеленський про "ПриватБанк": ігри екс-власників мене не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський про \"ПриватБанк\": ігри екс-власників мене не цікавлять.
Додано: Сер 05 чер, 2019 16:57
Конечно они его не волнуют. За него все решит Беня, Зеле даже волноваться не надо будет.
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