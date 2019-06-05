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Зеленський про "ПриватБанк":
ігри екс-власників мене не...

Зеленський про "ПриватБанк": ігри екс-власників мене не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 16:56

Зеленський про "ПриватБанк": ігри екс-власників мене не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це глава держави заявив під час зустрічі з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом.

Дивися повний текст Зеленський про \"ПриватБанк\": ігри екс-власників мене не цікавлять.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 16:57

Конечно они его не волнуют. За него все решит Беня, Зеле даже волноваться не надо будет.
Sommer
 
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