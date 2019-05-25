RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Для кого техогляд буде
обов'язковим - законопроект

Для кого техогляд буде обов'язковим - законопроект
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 17:01

Для кого техогляд буде обов'язковим - законопроект

Пропонуємо до обговорення:
Завершується публічне обговорення проекту закону про обов'язковий техогляд для легкових авто.

Дивися повний текст Для кого техогляд буде обов'язковим - законопроект.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89178
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 17:01

Негодяи, снова в карман лезут.
nalim
 
Повідомлень: 6685
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З червня підприємцям буде складніше обготівковувати гроші
R2 » Чет 30 тра, 2019 19:17
5 488
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2019 15:18
eugchen
Рада попередньо ухвалила законопроект про середню освіту
R2 » Чет 30 тра, 2019 13:13
4 177
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2019 17:58
p_a_l
Взяти кредит буде складніше: експерт розповів плюси та...
R2 » П'ят 24 тра, 2019 13:26
6 381
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 тра, 2019 08:18
tankist100

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71790)
05.06.2019 18:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.