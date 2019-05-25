Завершується публічне обговорення проекту закону про обов'язковий техогляд для легкових авто.
Дивися повний текст Для кого техогляд буде обов'язковим - законопроект.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 чер, 2019 17:01
Для кого техогляд буде обов'язковим - законопроект
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для кого техогляд буде обов'язковим - законопроект.
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