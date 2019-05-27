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У пошуку кредитної картки? На FinAwards 2019 визначили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 чер, 2019 18:18
Пропонуємо до обговорення:
У середу, 15 травня, в столичному клубі D.Fleur відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері - FinAwards 2019.
Дивися повний текст У пошуку кредитної картки? На FinAwards 2019 визначили найкращу
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