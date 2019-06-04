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Зеленський назвав свої
пріоритетні напрямки на посту...

Зеленський назвав свої пріоритетні напрямки на посту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 19:42

Зеленський назвав свої пріоритетні напрямки на посту...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський вважає своїми пріоритетними цілями на посаді президента боротьбу з корупцією та протидію російській агресії.

Дивися повний текст Зеленський назвав свої пріоритетні напрямки на посту президента.
R2
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консолідацію міжнародної підтримки

Непогано було б і українське населення консолідувати
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кажется где-то это я уже слышал...... н да....
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