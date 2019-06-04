Президент України Володимир Зеленський вважає своїми пріоритетними цілями на посаді президента боротьбу з корупцією та протидію російській агресії.
Дивися повний текст Зеленський назвав свої пріоритетні напрямки на посту президента.
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Додано: Сер 05 чер, 2019 19:42
Зеленський назвав свої пріоритетні напрямки на посту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський назвав свої пріоритетні напрямки на посту президента.
Додано: Сер 05 чер, 2019 19:42
Непогано було б і українське населення консолідувати
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