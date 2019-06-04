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В Україні запропонували
податкові зміни для фермерів:...

В Україні запропонували податкові зміни для фермерів:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 23:11

В Україні запропонували податкові зміни для фермерів:...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство аграрної політики і продовольства України пропонує вивести фермерські господарства в окрему групу оподаткування.

Дивися повний текст В Україні запропонували податкові зміни для фермерів: експерт дав оцінку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 23:11

По его мнению, благодаря этому европейская семья тратит на еду от 12 до 18% своего дохода, а украинская – 50%.
вот оно чо :) Было бы неплохо "это" и на различные товары и на коммуналку распостранить, заживем ;)
Igorten
 
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