Міністерство аграрної політики і продовольства України пропонує вивести фермерські господарства в окрему групу оподаткування.
Дивися повний текст В Україні запропонували податкові зміни для фермерів: експерт дав оцінку.
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Додано: Сер 05 чер, 2019 23:11
В Україні запропонували податкові зміни для фермерів:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запропонували податкові зміни для фермерів: експерт дав оцінку.
Додано: Сер 05 чер, 2019 23:11
вот оно чо :) Было бы неплохо "это" и на различные товары и на коммуналку распостранить, заживем ;)
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