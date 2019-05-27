RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерт назвала 3 фактори, які
заведуть інвестиції в країну

Експерт назвала 3 фактори, які заведуть інвестиції в країну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 08:17

Експерт назвала 3 фактори, які заведуть інвестиції в країну

Пропонуємо до обговорення:
Для притоку інвестицій в Україну необхідні чесні суди, відкритий ринок землі та приватизація.

Дивися повний текст Експерт назвала 3 фактори, які заведуть інвестиції в країну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89195
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 08:17

пересажать половину депутатов/министров и зайдут такие инвестиции, что мама не горюй.
Rainbow
 
Повідомлень: 2363
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 12:28

Поддерживаю, а то землю разберут, предприятия растащат и фсё!!!
сова
 
Повідомлень: 716
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:26

Защита прав собственности естественно, но кроме нужны и др. суперприемлемые условия для бизнеса.
otg
 
Повідомлень: 2156
З нами з: 14.08.16
Подякував: 39 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У ДТЕК Енерго інвестиції у виробництво зросли на 35%
R2 » Сер 05 чер, 2019 08:24
1 29
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2019 08:24
nalim
Експерт спрогнозував кризу на ринку електроенергії після...
R2 » Суб 01 чер, 2019 11:28
2 283
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 чер, 2019 00:45
papirosnikotinys
Експерт назвав популярні напрямки літнього відпочинку за...
R2 » Пон 27 тра, 2019 14:43
1 81
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 тра, 2019 14:43
kmg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.