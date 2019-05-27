Для притоку інвестицій в Україну необхідні чесні суди, відкритий ринок землі та приватизація.
Дивися повний текст Експерт назвала 3 фактори, які заведуть інвестиції в країну.
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Додано: Чет 06 чер, 2019 08:17
Експерт назвала 3 фактори, які заведуть інвестиції в країну
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Дивися повний текст Експерт назвала 3 фактори, які заведуть інвестиції в країну.
Додано: Чет 06 чер, 2019 08:17
пересажать половину депутатов/министров и зайдут такие инвестиции, что мама не горюй.
Додано: Чет 06 чер, 2019 22:26
Защита прав собственности естественно, но кроме нужны и др. суперприемлемые условия для бизнеса.
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