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Найвигідніші професії в
Україні: 6 сфер з середньою...

Найвигідніші професії в Україні: 6 сфер з середньою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 08:43

Найвигідніші професії в Україні: 6 сфер з середньою...

Пропонуємо до обговорення:
За перші три місяці середня зарплата в Україні сягла 9629 грн.

Дивися повний текст Найвигідніші професії в Україні: 6 сфер з середньою зарплатою понад 10 тис. грн.
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наплодили соцфондов
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Опоздали.
Сейчас ЗП кассира в АТБ в Киеве перевалила за 10 тыс грн. Половина работающих - предпенсы
antey1969
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