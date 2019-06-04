За перші три місяці середня зарплата в Україні сягла 9629 грн.
Дивися повний текст Найвигідніші професії в Україні: 6 сфер з середньою зарплатою понад 10 тис. грн.
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Додано: Чет 06 чер, 2019 08:43
Найвигідніші професії в Україні: 6 сфер з середньою...
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Дивися повний текст Найвигідніші професії в Україні: 6 сфер з середньою зарплатою понад 10 тис. грн.
Додано: Чет 06 чер, 2019 10:48
Опоздали.
Сейчас ЗП кассира в АТБ в Киеве перевалила за 10 тыс грн. Половина работающих - предпенсы
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